Индийское правительство планирует официально поднять вопрос переименования страны уже в этом месяце.

Действующее правительство Индии собирается изменить официальное название страны на Бхарат. Соответствующую резолюцию могут рассмотреть на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября, пишет индийское издание Times Now со ссылкой на свои источники.

Данные сведения косвенно подтвердил глава партии Индийский национальный конгресс Джайрам Рамеш. В своем Твиттер он отметил, что официальные приглашения на ужин участников саммита G20 (ужин состоится 9 сентября) от президента Индии были отправлены за подписью "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".

После этого еще несколько видных индийских политиков высказались в Твиттере в поддержку такого переименования.

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Следует отметить, что, согласно конституции, в Индии два официальных языка – английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Bhārat . Нынешнее международное название страны многие индусы считают пережитком английского колониализма.

Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы ее поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается "правительство Индии".

"Британцы переименовали Бхарат в Индию. Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет... Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции", – заявил депутат верхней палаты индийского парламента Радж Сабх.

Недавние переименования стран

Хотя переименование целых стран на первый взгляд кажется событием исключительным и необычным, на самом деле такое происходит с завидной регулярностью. Например, в прошлом году ООН по требованию Анкары изменила официальное название Турции в английском языке. Теперь вместо "Turkey" (что идентично английскому слову "индейка") страна официально в международных документах должна именоваться "Türkiye", что ближе к турецкому звучанию названия страны.

А в 2019 году Республика Македония, когда-то входившая в состав распавшейся Югославии, по требованию соседней Греции официально переименовала себя в "Республику Северная Македония", чтобы отличать ее от одноименной греческой провинции.

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