Президент Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии на следующей неделе. Как сообщает агентство Reuters, это мероприятие рассматривалось как возможное место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом
"Два индийских чиновника, один дипломат из Китая и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили, что премьер-министр Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече 9-10 сентября в Нью-Дели", - пишет Reuters.
При этом причина ожидаемого отсутствия Си Цзиньпина не указывается.
Саммит в Индии рассматривался как место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, который подтвердил свое участие. В последний раз лидеры двух стран встречались в кулуарах саммита G20 на Бали, Индонезия, в ноябре прошлого года.
Ожидание встречи Си и Байдена подогревается потоком высокопоставленных американских чиновников, посещающих Пекин в последние месяцы, включая поездку министра торговли Джины Раймондо в начале этой недели.
Еще один предстоящий саммит, намеченный для личных переговоров между двумя лидерами, — это встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 12-18 ноября.
Международные визиты Си и Путина
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин стал единственным лидером БРИКС, который не посетил форум в ЮАР 21-24 августа. В то же время президент России Владимир Путин, который не присутствовал лично на саммите, присоединился к мероприятию онлайн.
Также стало известно, что на президент России Владимир Путин не поедет также и на саммит G-20, который состоится в Индии и отправит вместо него министра иностранных дел Сергея Лаврова. Причина якобы в том, что сейчас он слишком сосредоточен на войне с Украиной.
Однако Путин собирается посетить Китай в октябре, когда пройдет форум "Один пояс, один путь", туда его пригласил китайский лидер Си Цзиньпин. Это будет первым визитом российского диктатора после выданного Международным уголовным судом ордера на его арест.