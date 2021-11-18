Политик потерял сознание.

Экс-президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами.

Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая, пишет Эхо Кавказа.

Известно, что политик голодает уже 49-й день. После того как он потерял сознание, его унесли на носилках.

По словам Басилая, Саакашвили находится в очень тяжелом состоянии.

Читайте такжеГлава Пентагона высказался о скоплении Путиным сил на границе Украины"Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Грузии создали специализированную комиссию врачей для проверки состояния здоровья Саакашвили.

Арест Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу. Саакашвили утверждает, что во время перевода к нему применили силу.

Автор: Людмила Жерновская