В Белом доме не верят, что Путин согласится на мир до весны, – СМИ

Несмотря на то, что Трамп спешит склонить Украину к заключению хоть какого-либо соглашения, Рубио не верит, что Путин согласится на что-либо.

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит G20 в Майами в середине декабря. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на трех европейских высокопоставленных чиновников.

"Даже когда администрация Трампа публично приглашает Путина на саммит G20 в Майами, Рубио в частных беседах с западными дипломатами в течение последних двух дней говорит, что сомневается, что Путин примет участие", – написал журналист в Facebook.

По словам собеседников журналиста, после общения с Рубио у них сложилось убеждение, что госсекретарь США не верит в готовность Путина договариваться о мире в Украине раньше весны 2027 года.

Видео дня

Приглашение Путина в Майами

Как писало УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите лидеров стран "Группы двадцати" (G20), который запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами. В Кремле подтвердили получение приглашения от американской стороны, положительно отреагировали на него и заявили, что примут решение об участии Путина, прорабатывая этот вопрос по дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что решение о поездке пока не принято, хотя Россия в любом случае примет участие в работе "Группы двадцати".

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, возможность визита кремлевского диктатора на декабрьский саммит G20 в Майами зависит от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС в ноябре в Китае.

По данным СМИ, Трамп стремится добиться определенного соглашения между Украиной и РФ именно на саммите G20 в Майами, где он видит себя посредником между Путиным и Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил своё участие в саммите и готовность сесть за стол переговоров с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: