Рубио рассказал, когда могут состояться новые переговоры Трампа и Путина

По словам американского дипломата, в центре внимания разговора с Лавровым была потенциальная встреча Трампа и Путина.

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о возможности встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет ANSA.

По его словам, встреча может состояться во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18-19 ноября в Китае.

"Мы кратко обсудили возможность того, что наши лидеры встретятся для переговоров на саммите АТЭС в следующем месяце", - заявил Рубио.

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По словам американского дипломата, в центре внимания разговора с Лавровым была потенциальная встреча Трампа и Путина.

Рубио также добавил, что пока доподлинно неизвестно, будет ли глава Кремя на саммите G20 в Майами.

Намерения Путина

Ранее издание The Guardian писало, что Путин пытается воспользоваться сложным положением Трампа из-за войны с Ираном, чтобы добиться уступок от Вашингтона в отношении Украины и продвинуть вариант завершения обоих конфликтов на выгодных Москве условиях.

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