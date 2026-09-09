Украина разработала новую ракету для советского ЗРК 'Оса-АКМ': что известно о РК-19

Новая ракета способна перехватывать цели на расстоянии до 10 км.

Украина разработала новую зенитную ракету РК-19 для советских зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ". Ее публично представили в апреле, а во время выставки MSPO стали известны основные характеристики боеприпаса.

Как сообщает "Милитарный", РК-19 предназначена для замены советских зенитных ракет серии 9М33, которые используются комплексами "Оса-АКМ".

Впервые новую ракету показали в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня оружейника. Позже на выставке представители "УкрОборонПрома" подтвердили её назначение.

Видео дня

По заявленным характеристикам, РК-19 может поражать воздушные цели на расстоянии до 10 километров и на высоте до 5 километров. Максимальная скорость полета ракеты составляет около 600 метров в секунду.

Как и советская ракета 9М33М3, РК-19 использует радиокомандную систему наведения.

Масса ракеты вместе с пусковым контейнером составляет 163 килограмма. Габариты контейнера – 3255×320×303 мм. Боевая часть новой ракеты весит 14,3 килограмма.

Зачем Украине нужна новая ракета

"Оса-АКМ" – советский всепогодный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты войск и важных объектов от авиации и крылатых ракет.

Украинские военные активно использовали эти комплексы после начала полномасштабного вторжения России. Штатный боекомплект самоходной пусковой установки состоит из шести ракет 9М33М3.

Советская ракета 9М33М3 весит 126,3 килограмма, из которых 15 килограммов приходится на боевую часть. Она способна развивать скорость до 500 метров в секунду и поражать цели на расстоянии до 10 километров и высоте до 5 километров.

Опыт боевых действий показал, что украинские военные успешно применяли "Осы" против российских беспилотников и крылатых ракет. Особенно активно комплексы использовались в 2022 году и в первой половине 2023-го.

Однако со временем запасы советских ракет для этих систем начали сокращаться. Из-за дефицита штатных боеприпасов интенсивность использования "Ос" снизилась. Появление РК-19 должно решить проблему зависимости от запасов советских ракет и позволить продолжить эксплуатацию имеющихся в Украине комплексов "Оса-АКМ".

Украинская ПВО – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине разработали новую систему противовоздушной обороны (ПВО), способную сбивать российские ракеты S8000 "Бандероль".

Отмечается, что одно из средств от участника Brave1 уже уничтожает "Бандероли". При этом стоимость сбивания существенно дешевле, чем стоимость самих ракет-дронов.

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