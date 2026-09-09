Украина готовит в 10 раз более дешевую альтернативу Patriot: когда может заработать Freyja

Компания Fire Point уже демонстрировала ракеты-перехватчики серии FP-7.x.

Украине и ее европейским союзникам остро не хватает систем ПВО для перехвата российских баллистических ракет, а системы вроде Patriot стоят слишком дорого и производятся слишком медленно. Изменить ситуацию мог бы проект, описываемый как "лунная миссия", – панъевропейский проект Freyja под руководством Украины.

Он нацелен на то, чтобы дать Украине и ее европейским союзникам значительно более дешевую, высокообъемную альтернативу PAC-3, которая будет работать с радарами и каналами передачи данных стандарта НАТО, пишет The Economist.

Ведущий разработчик – Fire Point, украинская компания с особенно тесными связями с правительством, производящая ударные дроны и дальнобойную крылатую ракету Flamingo. Планируемый перехватчик основан на ее баллистической ракете малой дальности FP-7. Датчики, системы наведения и управления поступят от 12 европейских оборонных компаний, включая французскую Thales, итальянскую Leonardo, немецкую Diehl и шведскую Saab.

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Сообщается, что Fire Point находится под давлением необходимости показать быстрые результаты и заявляет, что может добиться успешного перехвата баллистической ракеты уже к середине 2027 года. Специалист по ракетам из Норвежского университета обороны Фабиан Хоффманн настроен скептически.

Но если цена окажется хоть сколько-нибудь близка к запланированным 700 000 долларов (около 31 миллиона гривен), ей не нужно соответствовать характеристикам PAC-3 или Aster, поскольку ее можно применять в бóльших количествах. Мэттью Бинт из Международного института стратегических исследований считает, что в лучшем случае Freyja может получить некоторую операционную готовность к 2028 году.

Пока Украина может использовать лишь 2 оставшихся у нее варианта

Первый – укреплять и маскировать инфраструктуру и промышленные объекты, одновременно обеспечивая достаточные поставки запасных частей. Второй – так называемая стратегия "до пуска" ("left-of-launch"), направленная на сокращение количества ракет, доступных России, путем ударов по заводам, которые их производят, и поражения пусковых установок до того, как с них успеют произвести запуск.

Кроме того, Украина надеется в ближайшие месяцы добавить несколько собственных новых баллистических ракет. Среди них – многообещающий "Сапсан", производимый "Южмашем", государственной компанией, ведущей происхождение от советских ракетостроителей, и две модели от Fire Point: FP-7 и более крупная, дальнобойная FP-9.

Есть надежда, что их высокая скорость сделает их эффективнее дронов в поражении мобильных пусковых установок до того, как те успеют "выстрелить и скрыться". Однако это крайне трудная задача: даже США, обладая полным превосходством в воздухе над Ираном, испытывала трудности с уничтожением мобильных пусковых установок этой страны.

Что еще известно о ситуации с ПВО

Ранее УНИАН сообщал, что Британия выделит Украине пакет помощи для закупки ракет для Patriot. Великобритания поддержит и выделит на зимний пакет для Украины 135 миллионов долларов США, именно на Patriot.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина купит около 1000 ракет до Patriot за счет кредита ЕС. Впрочем, как пояснил министр обороны, большинство этих ракет будут поступать только в ближайшие годы.

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