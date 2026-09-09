Рубио оценил шанс на возобновление переговоров между Украиной и Россией

В ближайшие недели США разработают "дорожную карту" для возобновления трехсторонних переговоров.

Переговоры, состоявшиеся в Киеве и Москве, были содержательными, поскольку стороны выдвинули новые идеи, а по отдельным вопросам впервые проявилась определенная взаимная открытость.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Колумбию, передают "Новости.Live". "Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также не пессимист. Считаю, что есть возможность в течение ближайших недель разработать "дорожную карту" для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, приемлемому для обеих сторон. Впереди еще много работы", – прокомментировал чиновник.

При этом Рубио подчеркнул, что у Украины и России есть четкие "красные линии" и до сих пор они не демонстрировали готовности к значительным уступкам.

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"У сторон очень жесткие "красные линии". Однако в выходные и в Киеве, и в Москве состоялись содержательные переговоры, и я надеюсь, что на этой основе мы сможем проложить путь к возобновлению (трехсторонних) переговоров", – сказал он.

Визит Кушнера и Виткоффа в Киев и Москву

В начале сентября Виткофф и Кушнер совершили поездку, целью которой было возобновление переговорного процесса по прекращению войны РФ против Украины. Сначала американские представители прибыли в Москву, где 5 сентября встретились с российским диктатором Владимиром Путиным, а на следующий день отправились в Киев. Это был первый визит Виткоффа в Украину.

Во время встречи с Путиным американская делегация обсуждала возможность возобновления переговоров о прекращении войны. Российская сторона заявляла о готовности продолжать работу с американскими посредниками.

6 сентября Виткофф и Кушнер встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Зеленского, американские представители выдвинули несколько новых предложений, касающихся прекращения войны. Среди тем дальнейших переговоров могут быть обмен пленными, энергетическая инфраструктура и вопросы экспорта зерна.

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