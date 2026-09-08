BBC о мирных переговорах: Украина и РФ не преодолели ключевые разногласия

Стороны по-прежнему кардинально расходятся во мнениях по вопросам территорий, гарантий безопасности и будущего украинской армии.

Переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским стали символическим шагом в дипломатическом процессе, однако не продемонстрировали сближения позиций Киева и Москвы, пишет BBC.

Переговоры в Киеве состоялись после визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где они провели несколько часов с Владимиром Путиным.

Сам приезд американских посланников в украинскую столицу имел символическое значение. Впервые с начала полномасштабного вторжения они оказались на украинской земле. В Киев им пришлось ехать на поезде, поскольку авиаперелеты в условиях российских атак остаются опасными.

Видео дня

Встреча с Владимиром Зеленским состоялась в Софийском соборе. Символичным стало и место переговоров: неподалеку от него накануне российский беспилотник поразил здание Службы безопасности Украины.

Украина и Россия по-разному оценивают ситуацию на фронте

После нескольких часов переговоров участники встречи положительно отзывались о её ходе и называли обсуждения содержательными. К переговорам также присоединились европейские советники по вопросам национальной безопасности, в частности представитель Великобритании Джонатан Пауэлл.

Стороны выразили надежду на возобновление формата переговоров с участием Украины, США и европейских государств.

Однако оценки ситуации на фронте у Киева и Москвы остаются противоположными.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину сразу после встречи с Путиным. Российский президент заявил им, что Москва якобы достигает "ощутимого прогресса" на поле боя.

Украинская сторона рисует иную картину. По словам украинских чиновников, в августе ВСУ отвоевали больше территории, чем потеряли, тогда как российские войска понесли около 42 тысяч потерь убитыми и ранеными.

Территории и гарантии безопасности остаются главными предметами спора

Еще одним ключевым вопросом остаются требования Кремля. Путин вновь заявил о необходимости устранить так называемые "коренные причины конфликта". По оценке авторов материала, за этой формулой стоят давние требования Москвы – территориальные уступки Украины, отказ от перспективы вступления в НАТО и сокращение украинской армии.

Киев, в свою очередь, настаивает на надежных гарантиях безопасности.

Зеленский после встречи заявил, что Украине нужны "сильные и четкие" гарантии, важной составляющей которых должна оставаться мощная украинская армия. В то же время украинский президент не продемонстрировал готовности уступать территории на востоке страны. Вопрос Донбасса он назвал "сложным".

Уиткофф после переговоров заявил о прогрессе и наличии необходимых составляющих для потенциального урегулирования. В то же время американский представитель признал, что для преодоления разногласий обеим сторонам придется согласиться на компромиссы.

Пока, однако, непонятно, готовы ли Киев и Москва к таким уступкам.

Впереди – тяжелая зима

На этом фоне в Украине ожидают, что боевые действия продолжатся, а предстоящая зима может оказаться сложной.

Некоторые дипломаты допускают возможность заключения мирного соглашения весной, однако другие оценивают перспективы гораздо сдержаннее.

Определенным результатом переговоров стала договоренность о кратковременной паузе в авиаударах по столицам. Благодаря этому жители Киева получили недолгое передышку.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября прибыли в Киев после более чем трёхчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Le Monde, их приезд стал важным событием для переговорного процесса, но не стал прорывом.

По данным СМИ, Уиткофф и Кушнер во время визита в Киев сообщили о новой готовности России к переговорам после выборов в Госдуму 18–20 сентября.

После визита в Москву и Киев Уиткофф заявил о существенном прогрессе, в том числе в продвижении к планированию дополнительных трехсторонних переговоров. Уиткофф отметил, что президент США Дональд Трамп настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и достичь долгосрочного и устойчивого мира.

Вас также могут заинтересовать новости: