Битва за Донбасс: новое украинское командование готовится к самым тяжелым боям, – Reuters

Кремль стремится захватить всю Донецкую область, а новые командиры ВСУ получили одну из самых сложных задач этой войны.

Российские войска постепенно приближаются к ключевым городам Донецкой области, а осенью на этом направлении могут начаться одни из самых ожесточенных боев года. Для нового командования ВСУ это станет серьезным испытанием, пишет Reuters.

Российские войска медленно продвигаются к Славянску и Краматорску – главным городам так называемого "пояса крепостей". По данным военных аналитиков, российские подразделения уже находятся менее чем в 15 километрах от Славянска и Краматорска. Оба города подвергаются все более интенсивным ударам беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Ожидается, что осенью ситуация может значительно обостриться. Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман считает, что сентябрь и октябрь могут стать периодом самых тяжелых боев в этом году. По его словам, Россия может попытаться использовать ухудшение погодных условий для проведения новых механизированных атак.

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"С ухудшением погодных условий беспилотники становятся менее эффективными. И именно в этом россияне пытаются восстановить мобильность на поле боя", – пояснил Кофман.

В то же время Украина уже продемонстрировала способность сдерживать такие атаки. В частности, российское наступление вблизи Доброполья летом не принесло ожидаемого результата.

Главное испытание для нового командования

Оборона Донецкой области станет одним из первых масштабных испытаний для нового военного руководства Украины во главе с генералом Михаилом Драпатым.

В июле он сменил на посту главнокомандующего Александра Сырского и приступил к формированию новой системы управления войсками. По оценкам аналитиков, Драпатый пытается передать больше полномочий непосредственно командирам оперативного уровня.

Ключевые позиции в Донецкой области заняли известные украинские командиры Андрей Билецкий и Денис Прокопенко. Билецкий возглавляет Третий армейский корпус, а Прокопенко – Первый корпус Национальной гвардии "Азов".

Их подразделения считаются одними из наиболее подготовленных и технологически оснащенных украинских сил.

Ранее в этом году корпус Билецкого стабилизировал участок фронта вблизи Славянска. Силы Прокопенко, в свою очередь, сыграли важную роль в срыве российского наступления вблизи Доброполья.

К обороне региона также привлечен полковник Эмиль Ишкулов, командир 11-го армейского корпуса, зона ответственности которого охватывает Славянск и Краматорск.

Военный советник президента Павел Палиса назвал назначение новых командиров логичным решением, поскольку они уже обладают значительным боевым опытом и авторитетом среди военных.

Россия хочет захватить всю Донецкую область

Для Кремля захват части Донецкой области, которая до сих пор находится под контролем Украины, остается одной из главных целей войны.

Российские власти требуют от Киева передать Москве еще не оккупированную часть региона. Украина неоднократно отвергала эти требования. Президент Владимир Зеленский заявил, что будущее Донецкой области является одним из центральных вопросов этой войны.

В то же время российским войскам до сих пор не удалось осуществить быстрый прорыв. Их продвижение остается медленным, а украинские силы продолжают оказывать сопротивление.

"Это ситуация, которая все еще может развиваться по-разному, и многие сценарии все еще рассматриваются", – отметил военный аналитик Эмиль Кастехельми.

По его оценке, Россия пока не продемонстрировала эффективного способа преодолеть украинскую оборону, которая в значительной степени построена вокруг беспилотных систем:

"В целом трудно представить, как россияне смогут добиться успеха за пределами тактического уровня".

Однако для Украины ситуация остается сложной из-за нехватки личного состава. Киев также продолжает сталкиваться с проблемами в системе мобилизации.

Битва за Донбасс – последние новости

Напомним, на днях заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что россиянам годами не удается добиться в Донецкой области ни одного оперативного успеха. Россия уже 15 раз переносила сроки выхода на границы Донецкой области.

"Политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сдвинуть крайний срок до 31 марта 2027 года", – отметил Палиса.

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