Война в Украине повлияла на всех. Берлин намерен поддерживать Киев, сколько потребуется.
"Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Давосе.
По его словам, именно поэтому Берлин снабжает Вооруженные силы Украины оружием в тесном общении с западными партнерами. При этом он пообещал, что Германия будет поддерживать Украину, сколько это будет необходимо.
"Прошедший год стал возвратным в политике ФРГ, поскольку Германия стала абсолютно независимой от российского газа, угля и нефти", - подытожил политик.
Поставки оружия от Германии - что известно
Берлин с самого начала полномасштабной войны в Украине занял странную позицию. В поомощи Германия не отказала, но в то же время не спешит передавать то, что дейтвительно нужно. В частности, речь шла о передаче танков.
Спикер правительства Германии Кристиане Хофман сообщила 14 января, что Берлин не получал официального запроса на отправку танков Украине.
17 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес присоединится к коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы убедить Германию разрешить отправку танков Leopard 2 в Украину.