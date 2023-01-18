В частности, министр иностранных дел Финляндии подтвердил готовность его страны поставлять Киеву танки Leopard 2.

На всемирном экономическом форуме в Давосе тема предоставления Украине наступательного оружия является одной из важнейших для обсуждения.

В частности, лидеры Польши и Литвы заявили, что оптимистично настроены относительно того, что Германия разрешит поставлять танки Leopard 2 в Украину, передает CNN.

"Если мы посылаем много военной техники для защитников Украины, самой современной военной техники, у них есть потенциал, чтобы остановить россиян", – сказал в Давосе польский президент Анджей Дуда.

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Отвечая на вопрос о его ожиданиях от Берлина, президент Польши сказал: "Мы надеемся, что производитель танков, Германия, также примет участие в этой очень хорошей идее. Владимир Зеленский несколько раз просил меня об этой военной поддержке, он сказал мне, Анджей, нам нужны современные танки, потому что это единственный способ сейчас остановить российское вторжение".

При этом президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что верит в канцлера Германии и в его способность принять это важное решение.

"Я твердо верю, что канцлер Шольц решит этот вопрос, и я был свидетелем очень важного переломного момента в мышлении Германии", - сказал президент Литвы.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто заявил в Давосе, что надеется, что решение о поставках танков Leopard 2 Украине будет принято, и его страна готова участвовать в этом.

"Сейчас мы находимся в интенсивных дискуссиях относительно того, что еще мы можем сделать как Евросоюз, Северные страны, чтобы помочь Украине, - сказал Гаависто. - Продолжается дискуссия относительно танков Leopard 2. Я надеюсь, что это решение действительно будет принято, и Финляндия точно готова сыграть свою роль в этой поддержке".

Издание отметило, что сам немецкий канцлер выступит на форуме в Давосе 18 января.

Предоставление Украине танков Leopard 2

В офисе президента Украины считают, что немецкие танки Leopard 2 могут передать по итогам заседания "Рамштайн-8". Но пока по этому вопросу идут серьезные споры.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию пересмотреть подход к вопросу поставки танков и разрешить другим государствам отправить Киеву Leopard 2.

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