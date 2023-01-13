В Берлине говорят, что без их разрешения поставка будет незаконной.

Германия не запрещала поставку польских танков Leopard в Украину, но и запрос на согласование такой поставки Берлин пока тоже не получил. Об этом заявила спикер правительства Германии Кристиане Хофман в комментарии польскому изданию Interia.

"Мы не говорим "нет" передаче Leopard Украине, потому что мы еще не получили официального запроса по этому поводу", – заявила она.

Хоффман подчеркнула, что без разрешения правительства Германии передача в Украину танков немецкого производства будет незаконной.

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Поставки танков Leopard в Украину

11 января президент Польши пообещал, что Украина получит роту танков Leopard из запасов польской армии. Украина долгое время запрашивала у Германии именно эти машины, но всякий раз получала отказ.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, комментируя обещание Польши, выразил мнение, что Берлин не должен помешать этой поставке.

Президент Финляндии заявил, что его страна тоже готова передать Украине небольшое количество "Леопардов", но только в рамках общеевропейской программы их поставки

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