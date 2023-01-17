Великобритания присоединится к Польше и странам Балтии в вопросе давления на Берлин, чтобы тот согласился на реэкспорт танков Leopard 2 до Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес присоединится к коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы убедить Германию разрешить отправку танков Leopard 2 в Украину.

Встреча так называемой "леопардовой коалиции" стран, выступающих за отправку танков в Украину, пройдет в Эстонии за день до того, как группа из около 50 министров обороны соберется в немецком Рамштайне, чтобы обсудить будущие поставки оружия в Украину. Об этом пишет The Guardian.

Источники в британском Минобороны заявили, что на встрече в Рамштайне попытаются "побудить немцев", если до этого Берлин самостоятельно не примет решение.

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Танки Leopard для Украины

Более 2300 танков Leopard 2 доступны или находятся на хранении в 13 странах Европы, включая Германию, и если группа стран отдаст часть своих танков, это может создать значительную силу на поле боя. Разрешение Берлина требуется для реэкспорта танков, поскольку они изначально были изготовлены в Германии.

Спикер правительства Германии Кристиане Хофман сообщила 14 января, что ФРГ якобы не получала официального запроса на отправку танков Украине. По словам канцлера Олафа Шольца, Германия сейчас обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину. Он подчеркнул, что перед анонсам военной помощи необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Несмотря на это, Польша уже заявила о готовности поставить "роту" танков немецкого производства, но все еще ждет одобрения со стороны Германии. Финляндия также готова передать танки Украине.

Как пишет Reuters, поставки Leopard-2 Украине будут приоритетом для нового министра обороны ФРГ. Им может стать Борис Писториус. Его предшественница Кристина Ламбрехт ушла в отставку на фоне критики позиции Германии о поставках танков Leopard-2 Киеву.

В Офисе президента Украины убеждены, что танки Leopard-2 могут передать Украине по итогам решений заседания "Рамштайн-8".

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