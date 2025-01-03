На плакатах, которые принесли на демонстрацию, было написано "Фицо, езжай в Москву, оставь Словакию в покое".

В пятницу, 3 января, в столице Словакии Братиславе тысячи людей вышли на протест против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает Aktuality.

На улицы вышло около 4 тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство. На плакатах, которые принесли на демонстрацию, было написано "Фицо, езжай в Москву, оставь Словакию в покое".

"Мы не русская тряпка. Мы не Россия", – скандировали организаторы и протестующие.

На мероприятии участники акции размахивали не только флагом Словацкой Республики, но и флагом Европейского Союза. Также звучал европейский гимн, при этом организаторы подчеркивали, что "это – наш гимн".

Художник Рудольф Сикора во время акции подчеркнул необходимость объединения усилий общественного сектора с оппозицией.

"Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки", – акцентировал он, отметив, что необходимо объединиться против зла.

Примечательно, что митинг завершился гимном Словацкой Республики – в старой версии 1993 года.

Роберт Фицо: вы могли это пропустить

Премьер-министр Словакии неоднократно отличался пророссийскими заявлениями и угрозами в адрес Украины. В частности, недавно он пригрозил, что в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа по украинской территории, Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

Он также пугал Европу проблемами в связи с прекращением транзита российского газа, хотя страны ЕС оказались к этому готовы.

Осуждение среди лидеров блока вызвал и недавний визит Фицо в Россию. 22 декабря он прибыл в Москву для проведения прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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