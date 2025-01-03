Эксперты сходятся во мнении, что никакого энергетического кризиса не будет.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пугал Европу страшным будущим без транзита российского газа через Украину, пытаясь добиться продолжения поставок. Вот только его прогнозы оказались неверными, а цены на газ не взлетели до небес.

Издание Politico пишет, что хранилища газа в Словакии заполнены более чем на три четверти, что выше среднего сезонного показателя, в Венгрии - примерно на 68%, Австрия и Чехия также имеют значительные запасы.

"Конечно, никакого кризиса нет", - сказал Лоран Русекас, ведущий эксперт по газовым рынкам и исполнительный директор компании S&P Global. "Нет никаких проблем с поставками для Словакии или другим странам, как Австрия и Чехия. Объем хранилищ относительно высок по сравнению со спросом, поэтому даже если бы не было альтернативных источников, не возникло бы проблем с поставками. А альтернативных источников достаточно".

Видео дня

Между тем Михал Коцурек, эксперт по энергетике из чешской консалтинговой компании EGÚ, считает, что влияние на ЕС в целом будет незначительным.

"Я бы даже осмелился сказать, что риск, которого постоянно боялись трейдеры и которым постоянно манипулировали, подталкивая цены вверх, наконец-то исчез. Скоро станет очевидно, что Словакия хорошо снабжается, никаких проблем не возникает, а цены на рынке ЕС падают", - сказал он.

Теперь появились сомнения в том, что Фицо верил в возможность кризиса.

По словам экономиста GLOBSEC Владимира Воньо, Словакия хорошо подготовилась к прекращению транзита через Украину, это было ожидаемо.

Русекас отметил, что хотя счета могут немного вырасти, трейдеры уже "приценились" к прекращению транзита, а решение правительства Германии отказаться от платы за транзит газа, поставляемого в Центральную Европу, поможет избежать резкого скачка цен.

Однако вместо этого Фицо лишится доходов от транспортировки российского газа соседям, а государственная энергетическая компания SPP потеряет десятки миллионов евро.

Все более отчаянные попытки Фицо сохранить лазейку для получения прибыли вбили еще один клин между ним и лидерами стран ЕС. Неожиданный визит в Москву 22 декабря для проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным вызвал осуждение. Словакия потеряла рычаги давления на Украину.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

1 января Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. О решении не продлевать соглашение со страной-агрессором предупреждали заранее.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал, что Братислава не будет проставлять Киеву электроэнергию после российских массированных обстрелов украинской энергосистемы.

Позже стало известно, что правящая партия Словакии Smer-SD готова вести с партнерами по коалиции переговоры не только о прекращении поставок электроэнергии в Украину, но и об ограничении поддержки украинцев в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: