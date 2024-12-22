Словацкие политики назвали его визит в Кремль позором для страны и предательством национальных интересов.

Встречу словацкого премьер-министра Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковали в самой Словакии.

Как сообщило издание Aktuality.sk, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал этот визит позором для страны и предательством национальных интересов.

"Если бы премьер действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинскими властями, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", - высказался он.

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А член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок назвал поездку Фицо поворотной в словацкой внешней политике.

"После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата", - высказал мнение Корчок.

Фицо и Украина

20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вопрос транзита газа является одним из пяти основных разногласий в позициях с Украиной. Об этом он сказал после того, как президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не позволит Кремлю зарабатывать на продаже газа в Европу.

А 12 декабря Фицо заявил, что Запад устал от войны в Украине и может "пожертвовать" частью ее территории, как это было сделано в 1938 году с Чехословакией.

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