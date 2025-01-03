Все это время Фицо записывает видеообращение из какого-то помещения, однако где именно он находится, никто не знает.

В Словакии уже две недели не могут найти своего премьер-министра Роберта Фицо. Последний раз он появлялся на публике во время визита в Москву в декабре. Об этом сообщает местное издание dennikn.

22 декабря Фицо встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Куда глава словацкого правительства делся после этого, доподлинно неизвестно. Никакой официальной информации о его местонахождении нет. В Офисе правительства на вопросы журналистов не отвечают.

За последние две недели Фицо отличился рядом заявлений, в которых он в частности критиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание пролонгировать транзит российского газа. Однако его заявления были обнародованы в жанре видеообращений. Причем умышленно записанных так, чтобы было невозможно идентифицировать место записи: все видео были записаны в помещениях так, чтобы в кадр не попадал пейзаж за окном.

Видео дня

Долгое время среди словацких провластных политиков ходили разговоры о том, что их босс сбежал на отдых в Дубай. Похоже, они были не так уж и далеки от истины. Как пишет dennikn, в социальных сетях таки узнали комнату, в которой было записано последнее видео с Фицо. По виду штор в комнате и винтажному стационарному телефону, попавшим в кадр, один из пользователей узнал комнату в люксовом отеле Capella Hanoi города Хайной, что аж во Вьетнаме. Тоже известном центре зимнего пляжного туризма.

Апартаменты, в которых, очевидно, остановился Фицо, стоят примерно 6 200 евро за ночь. Как давно словацкий премьер там проживает, пока никто не может сказать. Когда журналисты попытались позвонить в тот номер, трубку никто не взял. В отеле сказали, что гость, вероятно, куда-то отлучился, и предложили позвонить позже.

Ссора Зеленского и Фицо

Как писал УНИАН, в декабре между украинским президентом и словацким премьером произошла ссора, которая вышла в публичное пространство. Роберт Фицо резко раскритиковал нежелание Украины продолжать транзит российского газа после 1 января, когда истек срок контракта на транзит.

Предложения Зеленского компенсировать Словакии потери от перехода на альтернативных поставщиков газа за счет замороженных активов РФ Фицо воспринял как попытку дать взятку.

После визита в Москву и встречи с Путиным Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии Украине, если она не продлит транзитный контракт с "Газпромом".

На это Зеленский эмоционально ответил предположением, что в Москве Путин поручил премьеру Словакии открыть "второй энергетический фронт против Украины".

2 января Фицо записал очередное видеообращение (то же - из отеля во Вьетнаме), в котором обвинил Зеленского в финансовом ущербе Словакии и пообещал отыграться на украинских беженцах.

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