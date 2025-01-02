Правящая партия Словакии Smer-SD готова вести с партнерами по коалиции переговоры не только о прекращении поставок электроэнергии в Украину, но и об ограничении поддержки украинцев на свои территории.
Как передает Tyzden, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, из-за прекращения транзита газа Словакия за год потеряет 500 миллионов евро. Он обвиняет в этом президента Украины Владимира Зеленского:
"Считаю, что партнеры по коалиции также воспринимают ситуацию вокруг прекращения транзита газа как чрезвычайно серьезную и достойную суверенного ответа со стороны суверенной Словакии. Единственной альтернативой является восстановление транзита или поиск компенсационных механизмов".
Ожидается, что Фицо созовет совет коалации и заседание Кабмина, где будет обсуждаться ответ Словакии, после переговоров в Брюсселе на следующей неделе.
Остановка транзита газа через Украину
Напомним, утром 1 января Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. О решении не продлевать соглашение со страной-агрессором предупреждали заранее.
Словакия требует, чтобы Киев изменил решение. Ранее Фицо уже угрожал, что его страна не будет предоставлять Украине помощь после российских массированных обстрелов ее энергетической системы.