Он уверяет, что от этого решения РФ "не пострадает практически никоим образом".

Правящая партия Словакии Smer-SD готова вести с партнерами по коалиции переговоры не только о прекращении поставок электроэнергии в Украину, но и об ограничении поддержки украинцев на свои территории.

Как передает Tyzden, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, из-за прекращения транзита газа Словакия за год потеряет 500 миллионов евро. Он обвиняет в этом президента Украины Владимира Зеленского:

"Считаю, что партнеры по коалиции также воспринимают ситуацию вокруг прекращения транзита газа как чрезвычайно серьезную и достойную суверенного ответа со стороны суверенной Словакии. Единственной альтернативой является восстановление транзита или поиск компенсационных механизмов".

Ожидается, что Фицо созовет совет коалации и заседание Кабмина, где будет обсуждаться ответ Словакии, после переговоров в Брюсселе на следующей неделе.

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Остановка транзита газа через Украину

Напомним, утром 1 января Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. О решении не продлевать соглашение со страной-агрессором предупреждали заранее.

Словакия требует, чтобы Киев изменил решение. Ранее Фицо уже угрожал, что его страна не будет предоставлять Украине помощь после российских массированных обстрелов ее энергетической системы.

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