По словам президента Украины, поддержка российской агрессии является абсолютно аморальной.

Правитель России Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины" за счет интересов народа этой страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

"Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что благодаря героической работе украинских энергетиков и сотрудничеству с партнерами удалось избежать блэкаута в Украине:

"Теперь Фицо втягивает еще и Словакию в попытки России нанести боль украинцам".

Зеленский отметил, что поддержка российской агрессии является "абсолютно аморальной", а "недальновидная" политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без не менее 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество.

"Любые своевольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", - резюмировал президент Украины.

Последние "энергетические" заявления Фицо

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо грубо ответил Зеленскому на решение остановить транзит российского газа по территории Украины. В частности, он пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

Как сказал Фицо, из-за решения Украины Словакия потеряет деньги за транзит газа, а также столкнется с повышением цен на него.

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