Лидерами рейтинга доверия граждан стали Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Наибольшим доверием в международных вопросах у жителей 13 развитых стран пользуется канцлер Германии Ангела Меркель. Президенты США и России похвастаться высоким уровнем доверия к себе не могут.

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Как сообщает DW об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Pew Research Center.

Так, исследователи пришли к выводу, что 76 процентов респондентов доверяют решениям Меркель в международных вопросах. При этом лишь 19 процентов заявили, что такого доверия к Меркель не испытывают.

Вслед за немецким лидером идет президент Франции Эмманюэль Макрон (64 и 32 процента соответственно) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (48 и 46 процентов).

За ними следует президент РФ Владимир Путин – доверие ему выразили лишь 23% опрошенных, 73% настроены по отношению к нему скептически. Лидеру Китая Си Цзиньпину доверяют 19% опрошенных (78% - не доверяют). Худшее место в рейтинге занимает президент США Дональд Трамп – ему верят лишь 16%, 83% - не испытывают доверия.

Опрос проводился в развитых странах - Канаде, Австралии, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Швеции, Франции, Дании, Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах и Италии.

Опрос проводился в период с 10 июня по 3 августа, в нем приняли участие более 13 тысяч граждан.

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Автор: Дмитрий Захаров