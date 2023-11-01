Они требуют выполнения указанных условий до рассмотрения любой помощи Киеву.

Конгрессмен-республиканец Майк Гарсиа вместе с коллегами направили письмо президенту США Джо Байдену относительно помощи для Украины. Они призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля от пакета со средствами для Киева. Также они выдвинули условия для дальнейшей поддержки страны в борьбе с российской агрессией.

Как сообщается в заявлении, конгрессмены назвали понятным то, что Израиль и Украина должны одержать победу. Однако они обеспокоены тем, что американские налогоплательщики "устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы", из-за чего задерживается "критически важное" финансирование для крупнейшего союзника США-Израиля.

По словам Гарсиа, условия должны быть выполнены, прежде чем "хоть один доллар" будет отправлен в Украину. В частности, они хотят, чтобы Байден и президент Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США "фактическую стратегию победы", в которой будет четкое представление о том, как Украина одержит победу и сколько времени это займет, для "понимания конечной цели".

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"Стратегия "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы" — говорится в заявлении.

Кроме того, республиканцы призвали указать "предполагаемую цену" предстоящей победы. Они отмечают, что Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны "четко информировать" американцев о состоянии войны в Украине, в частности о прогрессе Украины, причинах "нынешней безысходности" и предоставлении обновленной информации относительно контрнаступления.

По мнению конгрессменов, Байден и Остин должны рассказать, почему будущие инвестиции США необходимы, какое оружие отправляется и как именно оно поможет выиграть войну. Также они требуют предоставить Конгрессу список оружия, которое не было отправлено в Украину, но было бы эффективным для "выхода из нынешнего тупика".

Еще одним условием является то, что президент и глава Пентагона должны объяснить, что произойдет, если помощь США для Украины прекратится и ответить, отказались бы от своих усилий страны ЕС и НАТО, и смогла бы Украина выстоять и одержать победу без помощи.

Республиканцы хотят, чтобы Минфин США отчитывался перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против России. Кроме того, настаивают, чтобы США и все члены НАТО приняли политику полных санкций против России, в которые бы вошли полные ограничения в отношении нефти, зерна и редкоземельных минералов, поскольку имеющиеся ограничения "не подверглись существенному влиянию" на эти виды экспорта, которые составляют основную часть доходов от экспорта в РФ.

Конгрессмены призвали объяснить, согласовываются ли между США и Украиной цели в оккупированном Крыму и считают ли Штаты реалистичным желание Киева вернуть полуостров.

По их словам, Байден должен предоставить обязательства и доказательства того факта, что его администрация "не ставит под угрозу" график и стоимость критически важных внутренних программ по оружию или обязательств, взятых США в отношении программ Тайваня и Израиля.

"Мы не можем каннибализировать потенциал наших собственных возможностей — или наших других требований стратегического партнерства — для выполнения обязательств перед Украиной", — говорится в письме.

Помощь Украине и Израилю от США

Как известно в Штатах разгорелся скандал из-за бурного обсуждения военной помощи двум союзникам Вашингтона.

Администрация Байдена хочет разделить между Украиной, Израилем и другими государствами 106 миллиардов долларов помощи так, чтобы 61 миллиард получила Украина.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предложил выделить Израилю отдельный пакет помощи на сумму 14,5 миллиарда долларов.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает, что помощь обеим странам должна войти в общий пакет финансирования.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал "крайне неадекватным" предложение республиканцев выделить свыше 14 миллиардов долларов помощи Израилю и оплатить это за счет сокращения бюджета налоговой службы, при этом исключив Украину.

СМИ же писали, что Байден наложит "вето" на масштабный пакет помощи Израилю, который Республиканская партия предложила в понедельник 30 октября.

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