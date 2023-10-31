Ландсбергис убежден, что турне представителей стран-союзниц Украины по США в поддержку военной помощи Киеву "может сработать достаточно хорошо".

Европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы убедить американских политиков и общественность в необходимости укрепить поддержку Украины. Это ответ на призывы некоторых законодателей-республиканцев сократить поток помощи, военной техники и средств в Киев, пишет Politico.

"Нам нужно найти способы достучаться до [общественности] по обе стороны Атлантики. Не забывать, что есть настоящие избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом. У нас есть план поездок в отдельные штаты, встреч (например, с компаниями, которые продают оборудование, которое фактически создает рабочие места в США). Большинство денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле были потрачены в США", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Ландсбергис убежден, что такое турне представителей стран-союзниц Украины "может сработать достаточно хорошо, если будут привлечены не только американские политики, но и те, кто зависит от этой помощи и от этого направления внешней политики".

Видео дня

Перечень стран, которые будут привлечены к инициативе, неизвестен. Однако Эстония подтвердила свое участие в этом направлении работы.

"Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, общался с людьми и выражал свои взгляды, так что это то, что мы делаем все время", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Военная помощь США Украине - это надо знать

Вокруг помощи Украине в Вашингтоне идут дискуссии. Президент США Джо Байден, чья администрация накануне запросила 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другим странам, в публичных сообщениях о поддержке Киева начал делать акцент на том, что значительная часть расходов на Украину на самом деле остается в Америке, создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

В Палате представителей, где большинство составляют республиканцы, есть сопротивление оказанию помощи Украине. Новый спикер Палаты представителей, нижней палаты Конгресса США, Майк Джонсон сделал акцент на укреплении границы США с Мексикой и поддержке Израиля в его войне против ХАМАСа, но исключил из перечня приоритетов помощь Украине. В то же время в Сенате идут дебаты относительно того, следует ли объединять помощь Украине и Израилю в один пакет.

Ранее в этом месяце Конгресс США сократил расходы на Украину благодаря законопроекту о чрезвычайных ситуациях.

Вас также могут заинтересовать новости: