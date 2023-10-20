Самая большая часть денег, о которых просит администрация Байдена, предусмотрена для оказания помощи Украине.

Президент США Джо Байден просит американский Конгресс о согласовании дополнительного финансирования с целью оказания поддержки союзникам и партнерам, сообщает Белый дом.

"Этот дополнительный запрос позволит продолжить оказывать Израилю необходимую помощь в сфере безопасности, поддерживать усилия Израиля по обеспечению освобождения заложников и расширять гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от войны в Израиле и Газе. ... Администрация дополнительно инвестирует в военно-промышленную базу, чтобы обеспечить военную готовность, включая пополнение ресурсов для удовлетворения наших оборонных потребностей, поскольку мы поддерживаем Израиль и Украину, а также растущие потребности в сфере безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе", – говорится в сообщении.

Белый дом информирует, что запрос предполагает выделение более 50 миллиардов долларов, которые будут инвестированы в американскую оборонно-промышленную базу. "Поскольку мы поддерживаем наших партнеров в Израиле, Украине и в Индийско-Тихоокеанском регионе, запрос Администрации ... обеспечивает финансирование для обеспечения готовности американских войск путем инвестирование более 50 миллиардов долларов США в американскую оборонно-промышленную базу через финансирование пополнения и других формы помощи в сфере безопасности, такие как иностранное военное финансирование и Инициатива содействия безопасности в Украины", - отмечают в Белом доме.

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По информации Reuters, в целом Белый дом просит почти 106 миллиардов долларов для финансирования своих амбициозных планов относительно помощи Украине, Израилю и усиления границ США.

Из этой суммы, по информации агентства, примерно 14,3 миллиарда долларов из запрошенного финансирования на 2024 финансовый год будет выделено Израилю. В частности, для поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны и закупки оружия.

Самая большая доля финансирования, 61,4 миллиарда долларов, предусмотрена именно для Украины: для передачи военного оборудования нашей стране, предоставления экономической помощи и помощи в сфере безопасности.

Еще 13,6 миллиарда долларов – на охрану границ США и борьбу с большим количеством мигрантов из Латинской Америки и Карибского бассейна и другие нужды.

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