Лидер США заблокирует предложение Республиканской партии о передаче 14,3 миллиарда долларов Израилю.

Президент Байден наложит "вето" на масштабный пакет помощи Израилю, который Республиканская партия предложила в понедельник 30 октября.

Речь идет о сумме в 14,3 миллиарда долларов, которыми США могли поддержать ЦАХАЛ в борьбе против палестинских террористов за счет сокращения финансирования службы внутренних доходов (IRS). Белый дом раскритиковал соответствующее предложение республиканцев во вторник 31 октября, пишет The Hill.

Как отмечает бюджетное бюро США, упомянутый пакет помощи "вносит партийность в поддержку Израиля". В нем не предусматривается гуманитарная помощь населению Газы, Украине или же союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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"Этот законопроект вреден для Израиля, для Ближневосточного региона и для нашей собственной национальной безопасности", - заявило Административно-бюджетное управление США.

Со своей стороны администрация Байдена говорит, что предложение Республиканской партии нарушает принцип "двухпартийности", по которому последовательно работал Конгресс США уже много лет. Сокращение финансирования той или иной структуры - это часть чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности США. "Отделение помощи Израиля в области безопасности от других приоритетов в дополнительном пакете по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия", - говорят там.

В то же время бюджетное бюро США акцентировало, что Белый дом продолжит работать с Конгрессом, чтобы прийти к согласию по этому вопросу и реализовать дополнительный запрос на помощь Израилю. Именно администрация Байдена инициировала соответствующую потребность в начале октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль (7 октября).

Однако Администрация президента США не намерена забирать средства на помощь за счет сокращения финансирования IRS.

Республиканская партия в понедельник предложила сократить финансирование IRS - ограничить норму, которая является частью закона о снижении инфляции - масштабного налогового, медицинского и климатического законопроектом, который был подписан в прошлом году и стал одним из политических достижений Байдена за время его президентской каденции, подчеркивает The Hill.

Белый дом может объединить помощь Украине и Израилю

В начале октября The Washington Post сообщал о намерении Белого дома обратиться к Конгрессу США относительно выделения дополнительной военной помощи Израилю. Тогда СМИ указывали, что у Байдена рассматривают возможность выделить деньги Украине и Израилю одновременно, как один пакет помощи. Существует мнение, что таким образом будет больше шансов, что Конгресс согласится удовлетворить этот запрос.

Также в Белом доме считают, что такой шаг позволил бы "закрыть рты" ультраправым конгрессменам, которые блокируют увеличение помощи Украины, но в то же время не прочь выделить средства Израилю.

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