Он назвал предложенный пакет помощи партизанским.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал "крайне неадекватным" предложение республиканцев выделить 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю и оплатить это за счет сокращения бюджета Налоговой службы, при этом исключив Украину.

"Я глубоко обеспокоен тем, что вчера республиканцы из Палаты представителей выпустили партизанский и крайне неадекватный пакет, в котором нет ни помощи Украине, ни гуманитарной помощи Газе, ни финансирования Индо-Тихоокеанского региона", - цитирует его The Hill.

По его словам, законопроект вознаградит "налоговых мошенников", осложнив процесс принятия помощи Израилю. "Оскорбительно, что ультраправые пытаются использовать кризис в Израиле, чтобы попытаться вознаградить сверхбогатых", - добавил Шумер.

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Также он заявил, что реальной целью этого пакета является не помощь Израилю, а налоговые льготы для сверхбогатых, а сам проект призван разделить Конгресс по партийному признаку. "При этом не учитывается помощь Украине", - почеркнул он.

Помощь Украине и Израилю от США

Напомним, что администрация Джо Байдена хочет разделить между Украиной, Израилем и другими государствами 106 миллиардов долларов помощи. 61 миллиард, как предполагается, может получить Украина для защиты от РФ.

Однако новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предложил выделить Израилю отдельный пакет помощи на сумму 14,5 миллиардов долларов.

При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, заявил, что помощь обеим странам должна войти в общий пакет финансирования.

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