Он подчеркнул, что имеет многолетний опыт, и никогда за это время Штаты не перекрывали доступ к разведданным по политическим соображениям.

Приостановление обмена разведданными с Украиной будет иметь "разрушительные последствия". Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

Об этом пишет The Times. По его словам, решение Вашингтона о приостановлении обмена разведывательной информацией с Украиной является беспрецедентным.

"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт ... когда американская разведка была остановлена с политической целью и для того, чтобы попытаться принудить такого партнера, как Украина, присоединиться к пожеланиям администрации. Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени", – заявил Бреннан.

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Экс-директор ЦРУ отметил, что работал на шесть администраций США, однако "никогда, никогда на моем опыте мы не перекрывали поток разведданных по политическим соображениям".

Прекращение обмена разведданными с Украиной

На днях СМИ сообщили, что США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина еще не получила подробную информацию о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным от США, однако уже работает над альтернативными возможностями. По его словам, если будет необходимо, то Украина будет запрашивать разведданные от Германии также.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные.

Журналист The Economist Оливер Кэрролл говорит, что Америка прервала ключевой канал связи для оповещения в 14:00 по Киеву. До этого – данные о целях для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.

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