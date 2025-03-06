По мнению защитника, всегда есть альтернативные источники получения разведданных.

Отсутствие разведданных, которые ранее Соединенные Штаты Америки предоставляли Украине, почти не повлияет на точечные удары, которые ВСУнаносят на определенные военные объекты на территории РФ. Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Украинского Радио.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы России остаются на своих местах, как и раньше. Это ключевые объекты, которые обеспечивают наполнение бюджета страны-агрессора за счет нефтегазовых доходов, и их резкое перемещение маловероятно. То же касается и складов боеприпасов - они не исчезнут в один момент и не изменят своего расположения кардинально.

"Давайте проанализируем. Российские базы НПЗ переместятся где-то в другое место за короткий промежуток времени? Это то, что в основном наполняет российский оккупационный бюджет нефтегазовыми долларами. Наверное, нет. Переместятся ли склады с боеприпасами противника в другое место? Наверное нет", - сказал военный.

Видео дня

Другое дело - комплексы противовоздушной обороны и другие подвижные средства, которые действительно могут менять место дислокации. Их выявление является более сложной задачей, однако существуют альтернативные источники разведданных, которые используют Силы обороны Украины. Благодаря деятельности специализированных органов, наша страна имеет достаточно возможностей для сбора необходимой информации.

"Всегда есть альтернативные источники получения разведывательной информации. И в Силах обороны, в частности в Украине, за счет специализированных органов, они настроены достаточно хорошо", - заверил Федоренко.

По его словам, яркий пример - точечная ликвидация вражеских агентов, которые еще недавно маскировались под украинцев, а после полномасштабного вторжения оказались в РФ в качестве "элемента пропаганды". Несмотря на то, что они находились в, казалось бы, безопасных местах, каждый из них получил "свою пулю". Это свидетельствует о том, что Украина способна не только вести эффективную борьбу с врагом за пределами собственной территории, но и точно отслеживать расположение военных объектов и маневры противника. Военный акцентирует:

"Если Украина способна выполнять задачи по ликвидации врагов, в частности, на территории РФ, то наверняка, что мы имеем возможность и видеть некоторые военные средства противника, их перемещения и маневры врага в том числе. Поэтому мы точно выстоим".

Также он убежден, что ситуация изменилась и для Европы. Последние события стали для европейских стран своеобразным "холодным душем", и теперь они четко осознают уровень угрозы.

"Поэтому там, где выключили США, подставят свое плечо партнеры из европейских стран", - уверен Федоренко.

Приостановка предоставления разведданных - мнение эксперта

Ранее производитель средств РЭБ, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский заявил, что Украина способна наносить больше ударов по военным объектам на территории России, но нужно наращивать соответствующее производство и иметь соответствующие разведданные. По словам эксперта, если говорить именно о разведданных, то Украина имеет соответствующие разведывательные дроны, которые могут залетать на глубину до тысячи километров. Он добавил, что в Украине есть достаточно компаний, которые разрабатывают средства поражения, которые с каждым разом совершенствуются. Поэтому главная задача - получать определенные данные о том, куда бить, и масштабировать производство.

Вас также могут заинтересовать новости: