По его словам, если это будет необходимо, то Украина будет запрашивать разведданные от Германии.

Украина еще не получила подробную информацию о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным от США, но уже идет работа над альтернативами. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине.

"По обмену разведданными мы еще не получили детальной информации о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами", - сказал Умеров, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, если это будет необходимо, то Украина будет запрашивать разведданные от Германии также.

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Прекращение передачи разведданных - детали

Как сообщал УНИАН, США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, обмен всеми данными был прекращен 5 марта.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные. "Наша разведка является суверенной... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", - заверил министр.

В то же время, некоторые союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность сокращения объемов передаваемых Вашингтону разведданных в ответ на примирительный подход администрации президента США Дональда Трампа к России, написало NBC News со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомых с ходом обсуждений.

Такой шаг рассматривается из-за опасений за безопасность иностранных агентов, чьи личности могут быть случайно раскрыты.

Сообщалось, что каждое разведывательное агентство считает своим священным долгом защищать своих агентов и сохранять их анонимность. Любая угроза этой безопасности подрывает доверие, и это может заставить спецслужбы некоторых стран воздержаться от передачи определенной информации Вашингтону.

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