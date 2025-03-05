Известно, что США прервали ключевой канал связи для оповещения еще в 14:00.

Из-за того, что США остановили предоставлять Украине разведывательные данные, такое оружие, как HIMARS могло отключиться. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети X.

По его словам, окончательная остановка передачи разведывательной информации произошла в 14:00 по киевскому времени.

"Америка прервала ключевой канал связи для оповещения в 14:00 по Киеву. До этого - данные о целях для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", - отметил Каролл.

Видео дня

Также он процитировал слова собеседника, который предоставил ему эту информацию:

"Трамп хотел благодарности. Мы напишем ее на могилах погибших украинцев".

Известно, что наведение HIMARS зависит от данных американской разведки и спутников GPS, однако без них часть вооружения фактически выведена из строя после остановки обмена разведданными администрацией президента США Дональда Трампа.

Остановка военной помощи США - последние новости

Ранее в CNN ответили, что произойдет, если в Украине закончатся ракеты для Patriot. По словам журналистов, такое решение может оставить миллионы мирных жителей беззащитными перед российскими баллистическими ракетами.

Также бывший глава финской разведки Пекка Товери спрогнозировал, какой будет ситуация на фронте без помощи США. Он отметил, что есть два варианта развития событий, каждый из которых сосредоточен на том, будет ли достаточно оружия у ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: