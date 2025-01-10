Разборки за Гренландию: премьер Дании хочет переговоров с Трампом

Пока что Копенгаген не получил ответа от Вашингтона в ответ на запрос о встрече.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений относительно возможного установления контроля над Гренландией.

Как пишет Politico, Фредериксен подтвердила, что ожидает диалога с Трампом, хотя отметила, что он, вероятно, не состоится до его инаугурации 20 января. Пока что Копенгаген не получил ответа от Вашингтона.

Этот шаг является реакцией на недавние заявления Трампа, который отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией. В ответ на это Фредериксен заявила: "Гренландия принадлежит гренландцам", подчеркнув автономный статус острова и права его населения.

Видео дня

Несмотря на эскалацию риторики, премьер-министр пыталась снизить накал, отметив, что нет оснований считать, что США планируют военное вторжение. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также призвал к спокойствию, заявив: "Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально".

Трамп хочет Гренландию

Напомним, что ранее избранный президент назвал контроль над Гренландией важным для интересов Соединенных Штатов Америки.

В Дании ответили, что Гренландия не продается. Уже вскоре король изменил герб, добавив туда символы Гренландии и Фарерских островов.

Вчера Трамп сказал, что Дания должна отказаться от Гренландии. В то же время он добавил, что не готов исключить возможность использования военной силы для достижения своей цели.

Вас также могут заинтересовать новости: