Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение право Дании на контроль над островом Гренландия. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
По его словам, США необходима Гренландия "для национальной безопасности".
"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. ... Люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право (на Гренландию - УНИАН), но если они имеют, они должны от него отказаться, потому что это нам нужно для национальной безопасности. ... Я говорю о защите свободного мира", - отметил Трамп.
Другие заявления Трампа
Как сообщал УНИАН, Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ. Он в который раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.
При этом республиканец раскритиковал тактику действующего президента США Джо Байдена в вопросе войны в Украине.
Трамп также заявил, что переименует Мексиканский залив на Американский залив и напомнил о планах ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады.