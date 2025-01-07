По словам избранного президента США, остров нужен Штатам "для нашей национальной безопасности".

Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение право Дании на контроль над островом Гренландия. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

По его словам, США необходима Гренландия "для национальной безопасности".

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. ... Люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право (на Гренландию - УНИАН), но если они имеют, они должны от него отказаться, потому что это нам нужно для национальной безопасности. ... Я говорю о защите свободного мира", - отметил Трамп.

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Другие заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ. Он в который раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.

При этом республиканец раскритиковал тактику действующего президента США Джо Байдена в вопросе войны в Украине.

Трамп также заявил, что переименует Мексиканский залив на Американский залив и напомнил о планах ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады.

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