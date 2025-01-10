Эксперты говорят, что сегодня гренландцы должны впервые четко сформулировать, что для них означает независимость, дискуссии о которой ведутся последние месяцы.

Одержимость Дональда Трампа Гренландией вывела крупнейший остров мира на геополитическую арену. Хотя его предложение 2019 года купить Гренландию восприняли как шутку, сейчас ситуация выглядит серьезнее, пишет Bloomberg.

Жители Гренландии активизировали движение за независимость от Дании, а предстоящие выборы станут важным этапом в решении судьбы острова. Тем временем США под лидерством Трампа пытаются использовать эти стремления для геополитических преимуществ.

Геополитическая ценность Гренландии

Гренландия имеет стратегическое значение благодаря своему расположению между Северной Америкой и Европой. Здесь расположена американская военная база, которая занимается наблюдением за космосом и обнаружением ракетных угроз. Кроме того, остров богат природными ресурсами, включая золото, бриллианты, уран и редкоземельные металлы, которые критически важны для электронной промышленности. Таяние ледников открывает новые судоходные маршруты, которые в будущем могут стать ключевыми.

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Гренландия более трех веков находилась под контролем Дании, однако в последние годы всплывают факты колониальных злоупотреблений. Среди прочего, это принудительный контроль рождаемости среди девушек в 1960-1970-х годах, а также современная дискриминация.

Согласно структуре управления, принятой в 2009 году, Гренландия контролирует внутренние дела, в то время как вопросы внешней политики, обороны и финансов остаются в ведении Дании. Однако премьер-министр Гренландии Муте Б. Эгеде в своей новогодней речи призвал снять "оковы колониальной эпохи".

Интересы Трампа

Дональд Трамп пытается воспользоваться стремлениями Гренландии к независимости. По словам экспертов, США могут предложить финансовую поддержку или инвестиции в обмен на усиление своего влияния. Трамп рассматривает возможность инвестиций в добычу редкоземельных металлов и развитие гидроэнергетики.

Политический сценарий, в котором Гренландия откажется от субсидий Дании (600 миллионов долларов в год) в пользу США, может способствовать укреплению независимости острова. Профессор Петер Вигго Якобсен предполагает, что лучшая финансовая сделка от США способна убедить большинство гренландцев проголосовать за независимость.

Дания отвечает

Дания также принимает меры, чтобы сохранить влияние на Гренландию. В частности, правительство объявило о новых инвестициях в оборону Арктики и помощь в финансировании гидроэнергетических проектов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что только гренландцы могут определить свое будущее.

Дания также постепенно увеличивает права Гренландии во внешней политике и привлекает гренландских переводчиков в парламент для улучшения коммуникации.

Независимость Гренландии принесет новые вызовы, в частности потребность найти финансовых и политических партнеров. Гренландия может заключить соглашение о свободной ассоциации с США, что позволит ей сохранить контроль над ресурсами и получить поддержку для развития экономики.

Однако эксперты отмечают, что Гренландия пока не имеет четкого плана, как будет выглядеть ее независимость. Это касается как экономической модели, так и внешнеполитического курса.

"Хоть раз им нужно более конкретно определить, что они имеют в виду под понятием независимость", - прокомментировал эксперт по Гренландии в Датском институте международных исследований Ульрик Прам Гад.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, что ранее избранный президент назвал контроль над Гренландией важным для интересов Соединенных Штатов Америки.

В Дании ответили, что Гренландия не продается. Уже вскоре король изменил герб, добавив туда символы Гренландии и Фарерских островов.

Вчера Трамп сказал, что Дания должна отказаться от Гренландии. В то же время он добавил, что не готов исключить возможность использования военной силы для достижения своей цели.

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