Изъят символ, который изображали на гербах в течение 500 лет.

Король Дании Фредерик Х изменил королевский герб на фоне скандальных заявлений новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о Гренландии.

Как пишет The Guardian, некоторых историков шокировало это решение. В течение 500 лет на гербах были изображены три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией. В новой версии их заменили изображениями белого медведя и барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова.

В Королевском доме объяснили решение "укреплением авторитета содружества", назвав изображение трех корон "больше не актуальным".

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Претензии Трампа на новые территории

Как известно, в последнее время новоизбранный президент Штатов сделал ряд заявлений относительно территорий других стран. В частности, он несколько раз предлагал Канаде стать 51-м штатом, а также насмехался над премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Также политик сообщил, что для Америки необходим контроль над Гренландией. Уже вскоре Дания приняла решение об увеличении расходов на ее оборону.

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