В пресс-службе президента не раскрывают деталей.

В пятницу, 22 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как сообщают в Белом доме, политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине и очередное обострение между Израилем и Ливаном. Макрон и Байден обязались продолжать тесные консультации:

"Они обсудили развитие событий в Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия, направленные на обеспечение соглашения о прекращении огня в Ливане, которое позволит жителям по обе стороны "голубой линии" безопасно вернуться в свои дома".

Обстрел Украины новой ракетой

Как сообщал УНИАН, 21 ноября оккупационные войска РФ атаковали Днепр межконтитентальной баллистической ракетой.

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Кремлевский правитель Путин выступил с заявлением, в котором анонсировал новые удары, а также пригрозил партнерам Киева, что Россия может бить по их военным объектам.

По его словам, они применили ракету средней дальности "Орешник", однако эксперты считают, что речь идет о РС-26 "Рубеж". Сегодня в украинской разведке сообщили, что оккупанты били из мобильного ракетного комплекса "Кедр".

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