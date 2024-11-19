По его словам, это ответ на привлечение войск КНДР к боевым действиям.

Президент США Джо Байден принял "хорошее решение", позволив Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Politico.

Макрон отметил, что решение Байдена продиктовано тем, что Россия пошла на эскалацию конфликта с Украиной, привлекая к боевым действиям солдат из КНДР.

"Россия - единственное государство, которое приняло решение об эскалации... Именно этот разрыв привел к решению США", - сказал Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Видео дня

Разрешение на удары по РФ

Как сообщал УНИАН, Президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России. Сегодня это официально подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

На днях New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России.

Как отмечает The Guardian, Украина теперь будет иметь возможность наносить ракетные удары по целям в Курской области РФ, где контролирует более 1000 квадратных километров территории. Применение американских дальнобойных ракет ATACMS позволит уничтожать склады оружия, боеприпасов, линии снабжения и военные базы противника, что значительно усилит позиции украинских войск на передовой. Однако стоит помнить, что ATACMS не является "волшебной палочкой".

Как сегодня написал УНИАН, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не меняли свою политику по применению Украиной дальнобойного оружия американского производства для атак вглубь РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: