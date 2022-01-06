Продолжение "газовых" протестов в Казахстане и их переход из экономической в политическую плоскость, привел к тому, что президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о силовой поддержке. После этого Совет коллективной безопасности ОДКБ (членами организации являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) почти сразу принял решение направить "миротворческие силы" в Казахстан для "стабилизации и нормализации обстановки в этой стране на ограниченный по времени период". Но на самом деле договор ОДКБ – это "прикрытие" для применения российских войск.

Фактически это введение российских войск для подавления народных масс Казахстана. Более того, втягивание в эту "миротворческую операцию" – попытка поджечь последний "мост" связей Беларуси с Западом. Кроме того, РФ, Беларусь и Казахстан (крупнейшая страна Азии) – основа для воссоздания Советского Союза, мечта Владимира Путина.

Перетягивая на свою сторону Казахстан, он укрепляет свои политические позиции после поражения в Нагорном Карабахе.

Если же Россия и Китай договорятся по Казахстану, то у них будут основания для альянса против США

Какие прогнозы можно сделать? На глобальном уровне РФ может вести переговоры с Китаем, который также заинтересован в Казахстане. Но Кремль не будет уступать Китаю в этой стране, поэтому можно ожидать политической конфронтации по этому направлению. Если же Россия и Китай договорятся по Казахстану, то у них будут основания для альянса против США. Поэтому последние не заинтересованы, чтобы эта договоренность состоялась. Еще один игрок – Турция, считающая Казахстан страной тюркского мира. Но, к сожалению, сегодня Путин уже опередил всех.

На мой взгляд, ситуация с протестами в Казахстане была для Путина неожиданной, но таких ошибок, как в свое время в Украине, он больше не допустит. То есть сейчас в Казахстане будет жесткое подавление протеста, до тех пор, пока не убьют последнего протестующего.

Для Украины вся эта история дает небольшой перерыв во времени – Россия отвлекается на Казахстан и меньше уделяет внимание нам. Пока Кремль будет разбираться с Казахстаном, на наших границах будет спокойно.

Единственная ситуация, которая бы более-менее устраивала Украину – затягивание России в войну в Казахстане

Однако, стоит учитывать, что, если они там проиграют, то бросятся на Украину еще с большей яростью, чтобы восстановить статус серьезного геополитического игрока. Впрочем, если выиграют, то Россия, на "крыльях Победы бросится на нас снова.

Поэтому единственная ситуация, которая бы более-менее устраивала Украину – затягивание России в войну в Казахстане. Речь не идет о "втором Афганистане", но на какое-то время РФ может там завязнуть. И у нас будет маленький промежуток времени, чтобы переломить ситуацию по поддержке западными партнерами в свою пользу.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт