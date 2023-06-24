Глава РФ рассказал своему пособнику о ситуации в России.

Утром 24 июня стало известно о том, что президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко переговорили по телефону.

Их разговор состоялся на фоне организованного главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным мятежа на территории России. О переговорах сообщает "Белта", ссылаясь на информацию пресс-службы президента РБ.

"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал беларуского коллегу о ситуации в России", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее в СМИ появилась информация, что в турецком городе Бодрум ночью 24 июня приземлился самолет Лукашенко.

Что происходит в России сегодня, 24 июня 2023 года

Накануне вечером главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле "вагнеровцев", у Шойгу это отрицают.

Затем главарь "вагнеровцев" начал записывать аудио с угрозами чуть ли не свержения власти в РФ. Утром 24 июня стало известно, что Пригожин и его наемники вошли в Ростов и начали требовать встречи с Шойгу и Герасимовым.

Чуть позже главный "вагнеровец" заявил, что его наемники якобы контролируют все военные объекты в Ростове-на-Дону. Вскоре ряд СМИ сообщил, что ЧВК "Вагнера" взяла под контроль военные объекты в Воронеже.

24 июня утром Путин также записал обращение к россиянам и назвал действия Пригожина "предательством", при этом имени Пригожина на протяжении 5-минутного видео он ни разу не назвал.

Вас также могут заинтересовать новости: