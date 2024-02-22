Если это оружие действительно применят, последствия почувствует весь мир.

Спутники Starlink Илона Маска сыграли ключевую роль в замедлении российского вторжения в Украину и до сих пор играют критически важную роль в обеспечении связи ВСУ на фронте. Предположительно, именно из-за этого Россия готовится вывести на орбиту противоспутниковое оружие, пишет Washington Times.

Издание отмечает, что российско-украинская война продемонстрировала фундаментальную важность спутников в современных боевых действиях, и россиянам чрезвычайно трудно нивелировать это преимущество ВСУ. Применение ядерного оружия в космосе теоретически могло бы стать для России выходом из ситуации.

Российские войска неоднократно пытались заблокировать Украине доступ к Starlink. Но аналитики говорят, что агрессор не добился такого успеха, потому что структура спутников Илона Маска и их расположение — относительно ближе к Земле, чем другие спутники — затрудняют нейтрализацию системы с помощью обычного оружия, запускаемого с Земли.

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Но теперь — если неоднозначные выводы американской разведки окажутся точными — президент России Владимир Путин, вероятно, рассматривает использование передового оружия противокосмической авиации как единственный надежный способ избавиться от Starlink и других подобных систем в будущих конфликтах.

При этом эксперты опасаются, что эффект от применения противоспутникового оружия выйдет далеко за пределы поля боя в Украине и будет иметь тяжелые экономические последствия для всего мира.

Некоторые инсайдеры по вопросам национальной безопасности опасаются, что Путин может пойти на такой радикальный шаг, если в конце концов столкнется с определенным поражением в Украине или иным образом почувствует себя зажатым Западом.

Но опасность не ограничивается Россией. Специалисты предупреждают, что Китай также присматривается к противоспутниковому оружию в рамках значительно более широкого стратегического плана. Например, Пекин мог бы рассматривать крупную атаку в космосе как способ нейтрализовать своих врагов перед полномасштабным наземным вторжением на Тайвань.

Россия готовится вывести оружие в космос: что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе американская разведка проинформировала Белый дом и Конгресс о "серьезной угрозе" национальной безопасности, исходящей от России.

Сначала официальные лица США не хотели публично раскрывать подробности о характере угрозы, но когда информация начала "утекать" в прессу, в Белом доме выступили с заявлением. В ней было указано, что американскую разведку беспокоят вероятные попытки России создать противоспутниковое оружие, возможно – ядерное.

В России отрицают, что работают над созданием такого оружия.

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