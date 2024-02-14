Подробной информации в публичном пространстве нет, но источники говорят, что это новая тревожная информация.

Членов Конгресса США проинформируют о "серьезной угрозе национальной безопасности". Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, угроза исходит от России.

В среду, 14 февраля, председатель комитета по разведке Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Майк Тернер сообщил, что конгрессменам предоставят для ознакомления информацию об угрозе нацбезопасности. В письме, которое Тернер отправил конгрессменам, утверждается, что это срочное дело, касающееся "дестабилизирующей иностранной военной мощи".

В письме отмечалось, что разрешение для конгрессменов на ознакомление с секретной информацией будет действовать со среды по пятницу. При этом Тернер призвал президента Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

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Других подробностей относительно сути этой угрозы Тернер не привел. Но "два источника и официальный представитель США" рассказали CNN, что угроза связана с Россией. Многочисленные источники, знакомые с данными разведки, охарактеризовали эти данные как "очень чувствительные". Один из источников, который видел данные разведки, подтвердил, что "на самом деле это очень тревожный и дестабилизирующий" российский потенциал, "о котором нам недавно стало известно".

Советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан на брифинге подтвердил наличие такой информации и заявил, что он договорился на четверг о личной встрече с ведущими конгрессменами, чтобы обсудить эту информацию с ними. Но Тернер с его публичным заявлением опередил его, что, по словам Салливана, его удивило.

Также советник Белого дома сказал, что не может публично раскрывать подробностей относительно той опасности, о которой он хотел поговорить с конгрессменами. Но отметил, что администрация Байдена уже и так пошла дальше своих предшественников в рассекречивании данных разведки относительно национальных интересов США.

"Так что вы точно не увидите нежелания сделать это, если это будет в интересах нашей национальной безопасности", — сказал Салливан.

Угроза для стран Запада от России

Как писал УНИАН, в НАТО все активнее звучат предупреждения о том, что Россия может осуществить агрессию против стран альянса. В частности об угрозе прямой войны между РФ и странами Запада в январе предупреждал министр обороны Германии Борис Писториус.

Наиболее вероятной жертвой российской агрессии называют страны Балтии. Из-за этого они решили построить линию обороны вдоль границы.

На фоне этих беспокойств Дональд Трамп, который имеет высокие шансы снова стать президентом США, намекнул, что он не против российской агрессии в отношении европейских союзников Америки, которые мало тратят на собственную оборону.

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