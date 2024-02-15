Президента Джо Байдена попросили рассекретить соответствующую информацию для открытой дискуссии.

Членам Конгресса США предоставили для ознакомления секретную информацию, которая связана с российским военным потенциалом, включающим нереализованные амбиции РФ по разработке ядерного оружия в космосе. Предполагается, что оно будет использоваться для поражения спутников, пишет The Wall Street Journal.

Член Палаты представителей Майк Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности" США и попросил президента Джо Байдена рассекретить информацию, чтобы обеспечить открытую дискуссию о том, как на нее реагировать.

Отмечается, что запрос Тернера, похоже, застал врасплох других высокопоставленных законодателей и чиновников от республиканцев и демократов, причем некоторые признали, что знали об угрозе.

Видео дня

"Это также произошло на фоне дебатов в Палате представителей, разделивших обе партии по вопросу о том, следует ли возобновлять спорную шпионскую программу, которая нацелена на иностранные угрозы за рубежом", - пишет WSJ.

Напоминается, что в прошлом месяце глава космических операций США, генерал Ченс Зальцман заявил, что космические возможности России не уменьшились в результате войны в Украине.

"У них все еще есть намерения создать оружие для космоса, и мы отслеживаем, оцениваем и реагируем".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ об этом "очередной уловкой Белого дома". По его словам, Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, вероятно, имеется в виду на помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Ранее УНИАН писал, что членов Конгресса США проинформируют о "серьезной угрозе национальной безопасности". Отмечалось, что угроза исходит от России. Также указывалось, что это срочное дело, касающееся "дестабилизирующей иностранной военной мощи".

Вас также могут заинтересовать новости: