Доступ к спутниковой сети сыграл решающую роль в защите Украины от России.

С начала полномасштабной войны Россия использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам доступ к коммерческим спутникам Starlink.

Как сообщает издание Business Insider, россияне прикрепляют к своим танкам средства, чтобы создавать помехи спутниковым сигналам и нарушать работу беспилотных летательных аппаратов, глушить украинские бомбы с GPS-наведением и украинские дроны, заставляя украинских операторов подходить ближе к своим целям на линии фронта.

По словам аналитиков, хотя российское глушение становится все более эффективным в уничтожении самых современных вооружений Украины, попытки России перекрыть Украине доступ к спутникам Starlink пока провалились.

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"Россия очень хотела бы найти способ свести на нет использование Starlink Украиной. Но это гораздо легче сказать, чем сделать из-за архитектуры группировки", - отметил главный программный директор некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Виден.

По его словам, сигналы Starlink гораздо сложнее заглушить в контексте радиоэлектронной войны. Российским хакерам пока не удалось взломать Starlink.

Хотя существует "очень мало" открытых данных об электронных атаках России на Starlink, Виден отметил, что ее усилия, похоже, не принесли большого успеха.

Кибератаки на Starlink

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, подверглась кибератаке в апреле 2022 года. Тогда инженеры отбили российские глушильные атаки, обновив программное обеспечение системы, сообщил Business Insider неназванный чиновник Пентагона.

Позже, через месяц после атаки, Илон Маск отметил, что Starlink противостоял российским попыткам взлома. Ни о каких других российских глушениях или хакерских атаках на Starlink не сообщалось и не было обнародовано.

В издании отмечают, что Россия разрабатывает арсенал систем радиоэлектронной борьбы, направленных на глушение спутников связи. Речь идет о мобильной автомобильной станции помех Р-330Ж "Житель" и системе подавления спутников связи "Былина-ММ".

Отмечается, что они имеют установленные на грузовике антенны, которые передают сигналы высокой мощности для насыщения всех приемников, настроенных на частоты Starlink.

Starlink в Украине

В начале полномасштабной войны компания SpaceX предоставила доступ Украине к спутниковой связи Starlink. Первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину 28 февраля.

По состоянию на 21 декабря в Украине работало около 50 тысяч "Старлинков", которые Украина получила благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами.

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