Военное положение должно быть отменено по решению парламента, а с президента, который его объявил, теперь хорошо "спросят".

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил военное положение в стране, но то было быстро отменено парламентом. Теперь президенту грозит импичмент. Об этом в комментарии Sky News заявил эксперт по дальневосточной политике и международным отношениям Джон Нильссон Райт.

По его словам, южнокорейский президент пошел на "дикую авантюру", пытаясь "выйти из политического тупика". По мнению эксперта, президент Юн сделал свою ситуацию "гораздо, гораздо более сложной, если не невозможной".

"Я подозреваю, что в ближайшее время будут попытки отстранить его от власти", - сказал Нильссон Райт.

Видео дня

Он отметил, что граждане Южной Кореи были "ошеломлены" новостью об объявлении военного положения, и некоторые даже считали, что это "ложь".

"К сожалению, это все слишком реально, и нам придется посмотреть, что произойдет дальше с точки зрения способности Национального собрания принять немедленные меры", - сказал аналитик.

В Южной Корее объявили военное положение: что известно

Как писал УНИАН, вечером 3 декабря президент Республики Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение, обвинив оппозицию в организации "мятежа" и "попытке свергнуть свободную демократию". В своей речи он сказал, что делает шаг, чтобы "защитить свободную Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил и искоренить бесстыдные проКНДРовские антигосударственные силы, которые пытаются уничтожить свободу и счастье" народа Южной Кореи.

Юн, который стал главой государства в 2022 году, находился в постоянной политической войне с оппозиционной Демократической партией, которая большинством в 170 мест контролирует парламент. Также правительство Юна столкнулось с падением общественного одобрения его действий.

Стоит добавить, что в последний раз военное положение в Южной Корее объявляли в 1980 году на фоне общенационального восстания во главе со студенческим и профсоюзным движением. Результатом стало окончательное свержение военной диктатуры и переход страны на демократический строй.

Конституция Республики Корея действительно предоставляет президенту полномочия объявить военное положение для устранения военной угрозы или для защиты общественной безопасности. Однако парламент Южной Кореи имеет право требовать отмены военного положения, как это произошло сегодня. При таком сценарии президент обязан отменить военное положение "без промедления".

Председатель оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук уже заявил, что неподчинение президента решению парламента об отмене военного положения будет считаться преступлением.

Вас также могут заинтересовать новости: