Белорусские протесты: в Минске напали на журналистов BBC

На съемочную группу напала группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков.

В Минске силовики напали на съемочную группу журналистов BBC, которая занималась освещением масштабных акций протеста. Оператора съемочной группы избили.

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О происшествии сообщает «Русская служба Би-би-си». Отмечается, что у всех троих журналистов были аккредитации, выданные МИД Беларуси. Сотрудники СМИ были в опознавательных жилетах и имели при себе удостоверения.

К съемочной группе, как утверждается, подошла группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков. Один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

Двое других журналистов попробовали убедить силовиков вернуть карточку аккредитации, но те отреагировали агрессивно – начали бить оператора и ломать его камеру. При этом журналисты не были задержаны.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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