Протесты в Беларуси: что происходит в стране после голосования на выборах президента (онлайн-трансляция)
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось сегодня в 20:00.
После в стране вспыхнули массовые протесты, начались стычки. Силовики применили светошумовые гранаты и водометы.
Выборы в Беларуси: кто борется за президентское кресло
Экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и бывший глава "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало хотели побороться с Лукашенко за право возглавлять страну. Но первый был арестован якобы из-за уклонения от уплаты налогов и получения взятки.
ЦИК отказался регистрировать и Бабарико, и Цепкало кандидатами в президенты Беларуси.
24 июля Цепкало, критиковавший президента Александра Лукашенко и собиравшийся участвовать в президентских выборах, покинул страну вместе с детьми, опасаясь ареста.
Итак, на президентский пост, помимо нынешнего главы государства Александра Лукашенко, претендуют Светлана Тихановская, жена политзаключенного Сергея Тихановского, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
УНИАН ведет текстовую онлайн-трансляцию в день выборов в Беларуси
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