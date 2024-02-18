Их остановили польские полицейские.

В воскресенье, 18 февраля, польские протестующие пытались блокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск". Об этом сообщают в Государственной таможенной службе Украины.

"Акция" на железнодорожной станции длилась с 15:30 по 17:30. На официальной странице Гостаможслужбы в социальной сети Facebook отмечается, что польская полиция помешала блокировке, после этого движение поездов происходило в штатном режиме.

На автомобильном направлении сообщения пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" с 9:00 движение грузовиков в обе стороны было полностью заблокировано польскими фермерами. Гостаможслужба отмечает, что не может подтвердить участие фермеров других стран ЕС в этой акции протеста.

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"Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один тяжеловоз. Пропуск рейсовых автобусов осуществляется в обычном порядке, без очередей", - говорится в сообщении от 18:21.

Граница Украины и Польши: последние новости

Как известно, протесты на границе продолжаются, недавно украинцев возмутило видео с высыпанным на землю украинским зерном. Польскому министру сельского хозяйства Чеславу Секерскому пришлось извиняться за действия протестующих.

На днях в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не уверены в том, что протестующие пропускают в страну необходимое количество гуманитарной помощи.

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