Из скольких грузовиков высыпали зерно пока неизвестно.

Перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

Видео из очереди на польской стороне границы опубликовали на странице Granica / Frontier PL-UA в Facebook. Автор видео рассказал, что блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки. Но из скольки именно грузовиков высыпали зерно в настоящее время неизвестно.

Как отмечается в сообщении, на месте работала полиция. У польских фермеров и украинских водителей, чье зерно высыпали, взяли данные.

Стуация на украинско-польской границе

Польские фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится до 10 марта.

10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика".

12 февраля протестующие обещают заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска "Зосин-Устилуг".

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