В очереди, скорее всего, даже не выделяют грузовые транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко выразил сомнения, что польские фермеры, которые заблокировали пункты пропуска на границе, пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, идущей в Украину.

"В очереди, которая есть на территории Польши, скорее всего, они даже не выделяют грузовые транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину", – заявил спикер ГПСУ в эфире телемарафона.

На уточнение, означает ли это, что гуманитарка тоже застряла, Демченко сказал: "скорее всего, да".

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Он также отметил, что из-за действий на территории Польши по блокированию движения в последние дни происходит частичный рост очередей грузовых авто на территории Словакии и Венгрии.

"Например, напротив пункта пропуска "Ужгород" на территории Словакии в очереди находится, по состоянию на утро сегодня, где-то 450 грузовиков. И 230 грузовых транспортных средств – напротив пункта пропуска "Тиса" – это на территории Венгрии", – рассказал представитель ГПСУ.

Пограничная Блокада

Как сообщал УНИАН, в феврале польские фермеры в очередной раз начали акцию протеста на границе с Украиной. По состоянию на 13 февраля было заблокировано шесть пунктов пропуска. 14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с 20 февраля. В ответ украинские перевозчики начали протест в ответ.

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры продолжали блокировку на пяти направлениях– пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов".

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