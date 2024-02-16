Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко выразил сомнения, что польские фермеры, которые заблокировали пункты пропуска на границе, пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, идущей в Украину.
"В очереди, которая есть на территории Польши, скорее всего, они даже не выделяют грузовые транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину", – заявил спикер ГПСУ в эфире телемарафона.
На уточнение, означает ли это, что гуманитарка тоже застряла, Демченко сказал: "скорее всего, да".
Он также отметил, что из-за действий на территории Польши по блокированию движения в последние дни происходит частичный рост очередей грузовых авто на территории Словакии и Венгрии.
"Например, напротив пункта пропуска "Ужгород" на территории Словакии в очереди находится, по состоянию на утро сегодня, где-то 450 грузовиков. И 230 грузовых транспортных средств – напротив пункта пропуска "Тиса" – это на территории Венгрии", – рассказал представитель ГПСУ.
Пограничная Блокада
Как сообщал УНИАН, в феврале польские фермеры в очередной раз начали акцию протеста на границе с Украиной. По состоянию на 13 февраля было заблокировано шесть пунктов пропуска. 14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с 20 февраля. В ответ украинские перевозчики начали протест в ответ.
По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры продолжали блокировку на пяти направлениях– пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов".