Запрет может касаться польских молочных продуктов и фруктов.

Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы, говорится в материале Forbes.

Отмечается, что это могут быть ограничения или запрет на ввоз польских молочных продуктов и фруктов.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", – сказал в комментарии изданию министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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По его словам, решение может быть принято в течение двух недель. Предоставлять больше деталей Сольский отказался.

"Это тонкая тема, пока комментировать нечего", - отметил министр.

Руководство Украины пока не решило, какие именно ограничительные меры может ввести. Речь может идти об ограничении или полном запрете ввоза в Украину польских молочных продуктов и фруктов, сообщил собеседник Forbes в украинском правительстве.

"Будем вести активные переговоры с польской стороной, и исходя из их результативности, будем принимать решения", – добавил Сольский.

Ситуация на польской границе

В начале февраля 2024 года польские фермеры начали очередную акцию протеста на украинско-польской границе. По состоянию на утро 17 февраля протестующие продолжают блокировать границу Украины на шести направлениях, со вчерашнего дня добавился пункт пропуска "Краковец".

Сейчас в очереди на въезд в наше государство застряли около 3,3 тысячи грузовиков, сообщили в ГПСУ.

11 февраля перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявили, что блокирование границы с Украиной со стороны польских перевозчиков вредит прежде всего польской экономике, ведь Украина является крупнейшим торговым партнером Польши за пределами ЕС.

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