Роман Протасевич "признал вину" по уголовному делу об организации протестов в Беларуси.

Задержанный в Минске белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич заявил, что "признал вину" по статье об организации массовых беспорядков Беларуси.

Об этом говорится в "интервью", фрагменты которого провластный белорусский телеканал ОНТ опубликовал в Telegram.

О Лукашенко

Протасевич сказал, что уважает самопровозглашенного президента Лукашенко.

"Поначалу критиковал его, но чем больше втягивался в политическую деятельность, тем больше стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, прошу прощения за такое выражение, как человек со стальными яйцами", - заявил он.

Признание "вины"

Также он "признал вину" по уголовному делу об организации протестов в Беларуси.

"Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу. И дальше я признавал, что призывы, которые публиковал в том числе и я, они стали следствием того, что на улице, по сути, начался неконтролируемый беспорядок", - сказал Протасевич в эфире белорусского гостелеканала.

Об оппозиции

Также он заявил, что внутри белорусской оппозиции рассматривался силовой сценарий захвата власти. Якобы он говорил об этом лично с Тихановской. Существовало 4-5 групп, которые могли взять власть силой: речь шла о 20 семьях топ-силовиков. По его словам, до сих пор в Белоруссии есть несколько спящих ячеек.

Кроме того, в "интервью" Роман Протасевич заявил, что:

штаб Тихановской "живет" на деньги литовских налогоплательщиков, бизнес-элит и белорусской эмиграции. Также финансирование протестов шло из Польши (выделили минимум 50 млн злотых);

за оппозиционными белорусскими штабами стоят спецслужбы;

призывал к санкциям против власти Белоруссии для того, чтобы разрушить экономику страны и заставить людей голодать;

в провокации с посадкой рейса Ryanair Роман подозревает Даниила Богдановича (сотрудник штаба Светланы Тихановской);

жалеет о том, что был на Донбассе. Там был всего полтора месяца, и никогда -в зоне боевых действий.

В конце "интервью" Роман Протасевич попросил прощения, расплакался и заявил, что больше не хочет заниматься политикой, и желает жить нормальной жизнью, с семьей и детьми.

При этом, беларусские оппозиционные СМИ отмечают, что на Протасевича давят и угрожают, поэтому он был вынужден дать интервью:

"Мы все прекрасно понимаем, что Роман Протасевич и его девушка София Сапега находятся в заложниках у государственных террористов. Интервью, данные в условиях пыток, являются неэтичными, поэтому в прессе не принято их публиковать. Именно по этим причинам европейские СМИ не стали размещать признаний Протасевича и Сапеги", - пишет "Беларусь головного мозга".

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Читайте такжеЕС введет санкции против "Белавиа" и белорусских чиновников - СМИОднако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Олег Давыгора